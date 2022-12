Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G si accinge a ricevere la OxygenOS 13 con Android 13: diciamo così in quanto le segnalazioni di avvenuta disponibilità dell’upgrade, per adesso, sono limitate al solo territorio indiano. La versione firmware che il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sta ricevendo corrisponde alla sigla “CPH2381_11_C.25“, dal peso di circa 4,5GB (meglio scaricarla sotto rete Wi-Fi per evitare di sprecare inutilmente un quantitativo considerevole di dati).

Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, insieme alla OxygenOS 13 con Android 13, riceve anche la patch di sicurezza di dicembre 2022, l’ultima disponibile anche per conto di Google. La release pare non presentare problemi: l’esperienza utente, dalle segnalazioni, si dice essere abbastanza fluida e stabile. Bisogna adesso aspettare che l’aggiornamento arrivi anche in Europa a bordo del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: non crediamo passerà troppo tempo affinché questo accada, quindi vi invitiamo ad avere solo un altro po’ di pazienza e di prepararvi al meglio nel frattempo. Come? Molto semplice: si tratta di liberare spazio in memoria eliminando il superfluo (applicazioni ed altri dati pregressi che occupano solo storage inutilmente) e di verificare, una volta arrivata la notifica di avvenuta disponibilità dell’upgrade, la percentuale residua della batteria, che dovrà essere superiore al 50% prima di procedere (l’obiettivo è quello di evitare che il telefono si spenga durante il processo, potendo così riportare anche danni piuttosto importanti).

Fareste bene anche ad effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare in caso di necessità (pensate che non ci sarebbe possibilità di risalirvi in assenza di un backup). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

