Non c’è modo di spiegarli lo scambio di persone, lui è felice così. Non crede ai suoi occhi: finalmente incontra Laura Pausini, casualmente in aeroporto. Non può lasciarsi sfuggire l’occasione di una foto ricordo. Peccato che il protagonista di questa storia incredibile non abbia in realtà scattato una foto con la cantante ma con la sua personal manager.

Forse non è poi così tanto fan della Pausini e non la riconosce nemmeno. Ipotizziamo che l’uomo lavori in aeroporto, visto che sembra indossare una divisa. Probabilmente, qualcuno deve avergli detto che la famosa cantante Laura Pausini si trovava a pochi metri da lui quando ha ben pensato di farsi un selfie. Peccato che abbia sbagliato persona!

Neanche quell’accento inconfondibile di Laura lo convince. Il giovane ragazzo chiede una foto all’assistente dell’artista Valeria Fiorito, e non ascolta ragioni. Laura Pausini prova anche a spiegarli che non è Valeria la persona che cerca, ma nulla da fare.

Non è Valeria la cantante che festeggia 30 anni di carriera nel 2023, quella famosa in tutto il mondo e apprezzata ovunque. Ma niente, lui pensa che sia uno scherzo.

“In aeroporto abbiamo incontrato questo bellissimo ragazzo che ha chiesto la foto a Vale Fiorito pensando che fossi io“, scrive Laura Pausini su Instagram condividendo quel momento. “Gli abbiamo spiegato che la Pau ero io ma lui diceva di no”, prosegue.

“Quindi Valeria ha fatto la foto con lui e lui, come sentirete, ha confermato che la vera Laura Pausini è lei e non io! Amo”, il commento dell’artista. Una storia che ha dell’incredibile!