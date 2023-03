Il nuovo singolo di Noel Gallagher con gli High Flying Birds è Dead To The World, ennesima anticipazione del disco Council Skies in uscita il 2 giugno. L’ex chitarrista degli Oasis si lancia nuovamente in un atmosfere tutte british che in un certo senso subiscono il fascino dell’indie con le sfumature alle quali sono i fratelli Gallagher ci hanno abituati.

Da quando gli Oasis sono rimasti un lontano ricordo – e abbiamo il presentimento che tale resterà – Noel e Liam si sono buttati a capofitto nelle rispettive carriere. Con Gli High Flying Birds, Noel Gallagher è arrivato al quarto album dopo Who Built The Moon? (2017) e ha dimostrato di essere sempre in vena di sperimentare. Un esempio è il remix di Pretty Boy curato da Robert Smith dei Cure, un brano essenzialmente perfetto e che ci restituisce un Regno Unito che dall’ondata post-romantic-punk non si è mai ripreso.

Dead To The World, come il titolo dovrebbe lasciarci intuire, è una ballata malinconica e cupa che lo stesso Noel Gallagher descrive come “un’atmosfera da film noir“, un qualcosa che il cantautore di Manchester non ha mai considerato prima d’ora. Le sue parole:

Quando si parla dei Gallagher non si può non parlare degli Oasis. Recentemente Liam Gallagher ha accusato il fratello di aver creato un grave danno alla band in termini di marchio, il tutto dopo una dichiarazione-bomba di Noel: “Liam deve convincere il suo team a chiamare il mio team. Ha il mio numero, ha quello del mio manager. Chiama. Ma non chiamerà“. Solo così, secondo Noel, potrebbe accendersi la speranza di una reunion degli Oasis.

[Verse 1]

I can lend you a dream

‘Til we meet again

I’m dead to the world

I don’t know where I’ve been

[Pre-Chorus]

And if you say so

I’ll bend over backwards

For love

[Verse 2]

Gonna write you a song

Won’t take me long

You can change all the words

And still get them wrong

[Pre-Chorus]

And if you say so

I’ll bend over backwards

[Chorus]

But if love ain’t enough

To make it alright

Leave me dead to the world

If love ain’t enough

To make it alright

Leave me dead to the world

‘Cause I’m sleeping

[Instrumental]

[Pre-Chorus]

It’s time to let go

I’m bent over backwards

I’m so tired

Let these be my last words



[Chorus]

If love ain’t enough

To make it alright

Leave me dead to the world

If love ain’t enough

To make it alright

Leave me dead to the world

If love ain’t enough

To make it alright

Leave me dead to the world

If love ain’t enough to make it alright

Make it alright

Make it alright

It’s too bad

‘Cause I’m sleeping

[Outro]

I can lend you a dream

‘Til we meet again

I’m dead to the world

I don’t know where I’ve been