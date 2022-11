Che dietro il nuovo singolo di Noel Gallagher ci sia quel tocco di post punk dei primi anni ’80 si sente, eccome, perché alla chitarra di Pretty Boy c’è Johnny Marr dei The Smiths, non certo un pioniere qualunque della scena alternativa degli ultimi 40 anni.

C’è da sorprendersi, in effetti, perché dietro questo nuovo singolo dell’ex Oasis troviamo sì la solita sperimentazione in cui Noel ha iniziato a nuotare da quando ha lasciato la storica formazione capitanata dal fratello Liam Gallagher, ma anche un abito sonoro che veste bene, che gli dà un nuovo tono.

Il nuovo disco dei Noel Gallagher’s High Flying Birds sarà fuori nel 2023, e Pretty Boy ne è un assaggio. I 4/4 sono frenetici, la voce del cantautore è filtrata al punto giusto e la linea vocale è audace, retrò al punto giusto ma senza diventare la brutta copia di una delle epoche musicali più interessanti, da un Regno Unito che nel Dopoguerra ci ha regalato veri e propri geni del Bene.

Così Noel Gallagher descrive il suo nuovo singolo:

Cure, David Bowie, Joy Division, Clan Of Xymox, Siouxsie And The Banshees: questo è quanto possiamo respirare in alcune sfumature scelte da Noel, Johnny e dal produttore Paul “Strangeboy” Stacey per Pretty Boy, canzone figlia di un’epoca in cui alle grandi innovazioni e alle nuove onde si risponde con ciò che invece è stato e sarà per sempre.

Di seguito il testo e la traduzione di Pretty Boy il nuovo singolo di Noel Gallagher.

Beneath the starry sky

Of a distant moon

At the magic moment

That’s gonna come too soon

There was a girl like me

There was a boy like you

She made him sing like Elvis

When she’s feeling blue

You tell me that you want it yeah-yeah!?

You tell me that you need it yeah-yeah!?

You know you can’t have it yeah-yeah!?

So get your head down pretty-boy

You got the dreams of children

You got’cha eyes of gold

I hope you live to see them

Before you get too old

You tell me that you want it yeah-yeah!?

Tell me that you need it yeah-yeah!?

You know you can’t have it yeah-yeah!?

So get your head down pretty-boy!?

She was a lot like me

She was a lot like you

No matter what you say

No matter what you do

You bring the whole world down

I’ll make your dreams come true

Tell me that you want it yeah-yeah!?

Tell me that you need it yeah-yeah!?

You know you can’t have it yeah-yeah!?

So get your head down pretty-boy

She was a lot like me

She was a lot like you

No matter what you say

No matter what you do

You bring the whole world down

Can you delete my number?

I wanna get me free

I wanna change my star sign

Because it don’t suit me

Because it don’t suit me

Because it don’t suit me

Because it don’t suit me