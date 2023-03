Stando a quanto emerso in un elenco in Rete, sono giunte le specifiche sulla capacità della batteria che andrà ad alimentare la prossima serie Samsung Galaxy Watch 6, sia Standard che Classic, precisamente i modelli con cassa da 44mm (SM-R940/ SM-R945) e da 46mm (SM-R960/SM-R965). Quest’ultima, nello specifico, ha una capacità nominale di 417mAh e una capacità tipica di 425mAh. L’intera serie, invece, ha la seguente configurazione di batteria: Samsung Galaxy Watch 6 40mm (SM-R930/SM-R935) da 300mAh, Watch 6 44mm (SM-R940/SM-R945) da 425mAh, Galaxy Watch 6 Classic 42mm (SM-R950/SM-R955) da 300mAh e Watch 6 Classic 46mm (SM-R960/SM-R965) da 425mAh.

Per il momento, oltre ai dati sopra indicati, non vi sono ulteriori dettagli riguardanti il presunto Samsung Galaxy Watch 6 Pro né tanto meno sulla capacità della sua batteria, questo sempre se il wearable esiste per davvero. Tuttavia, è possibile che i trascorsi rapporti relativi al Samsung Watch 6 Pro stessero scambiando il Classic per il modello Pro, e che quindi in questo 2023 potrebbe non esserci una variante Pro. Molto probabilmente, ciò che potrebbe suscitare un maggiore interesse, circa la prossima serie Samsung Galaxy Watch 6, resta l’eventuale ritorno della ghiera girevole fisica, che lo scorso anno era stata eliminata dalla gamma quando il colosso sudcoreano lanciò il Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Ad ogni modo, qualora non fossero ancora a disposizione dettagli circa la data di lancio, è possibile che il produttore asiatico possa dare l’annuncio della serie Samsung Galaxy Watch 6 in occasione del prossimo evento Unpacked, che si terrà tra agosto e settembre 2023, durante il lancio dei nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, e della linea di tablet Galaxy Tab S9. Insomma, ciò che è certo è che i prossimi Samsung Galaxy Watch 6 con cassa da 44 e 46mm avranno una batteria leggermente più grande e più potente rispetto ai loro modelli precedenti.

Continua a leggere su optimagazine.com