La patch di sicurezza di marzo 2023 sta arrivando su più telefoni, tra cui il Samsung Galaxy S21 FE. L’ultimo (per ora) smartphone Fan Edition riceverà l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2023 in India (cosa positiva anche per quanto ci riguarda, visto che si suppone non dovremo attendere troppo tempo prima di vedere arrivare anche nel nostro mercato l’aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2023, non una patch come tutte le altre, ma particolarmente significativa per il suo contenuto, come vi spiegheremo nel corso di questo articolo).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento pesa circa 220MB e non porta altro oltre alla patch di sicurezza di marzo 2023. Gli utenti in possesso del Samsung Galaxy S21 FE in India possono identificare questo aggiornamento tramite la versione del firmware G990EXXS4EWC2. La patch di sicurezza di marzo 2023 è piena zeppa di correzioni e risolve anche alcune serie preoccupazioni relative ai chipset Exynos 850, Exynos 1280 ed Exynos 2200 (più specificamente, i modem utilizzati da questi SoC). Tuttavia, questi problemi non dovrebbero riguardare il Samsung Galaxy S21 FE, che è alimentato dal SoC Exynos 2100 o Snapdragon 888.

Gli utenti del telefono possono scaricare l’ultimo firmware con la patch di sicurezza di marzo 2023 inclusa dopo aver ricevuto la notifica sui propri dispositivi. In alternativa, possono provare ad attivare manualmente l’aggiornamento tramite il menù impostazioni del dispositivo. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati se dovesse servirvi di ricorrere ad un hard-reset non previsto. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

