Quest’oggi è giunta una nuovissima versione 9.2 beta per Android Auto. Dopo l’aggiornamento 9.1, che ovviamente è andato in beta per poi raggiungere tutti stabilmente, si apre di fatto la stagione per tutti gli utenti che installeranno le versioni preliminari. Andiamo subito a vedere quali sono le novità apportate e come aggiornare questa nuova versione. Tuttavia, prima di rilasciare una nuova versione a tutti gli utenti, Google ha lanciato in queste ore una versione beta per coloro che vogliono testare prima le notizie e che vogliono aiutare a rilevare e ad eseguire il debug di possibili errori in maniera tale che non compaiano nella versione pubblica. Dovrà essere testata prima da un gruppo selezionato di tester beta, dopodiché, se tutto funzionerà normalmente, raggiungerà il resto degli utenti, questo probabilmente entro la prossima settimana.

Per quanto concerne le novità della nuova versione 9.2 beta di Android Auto, in tal senso non sono state apportate rilevanti modifiche visibili al sistema operativo. Dunque, se solitamente ci sono pochi miglioramenti, adesso non si riscontra nulla di nuovo. Dato che si tratta di una versione beta, dovrete comunque aspettare qualche giorno prima che raggiunga la sua versione finale. Tuttavia, pare che il changelog ufficiale non sia stato ancora del tutto aggiornato, questo lascia pensare che il fulcro delle novità riguarda principalmente le classiche funzioni sotto il cofano. Vediamo insieme come aggiornarla.

L’aggiornamento alla versione 9.2 beta è in fase di rilascio sul Google Play Store. Non vi consigliamo di procedere all’installazione manuale del file APK scaricato in Rete, in quanto potrebbe contenere bug o virus appositamente inseriti da eventuali malintenzionati. Meglio procedere sempre per vie ufficiali onde evitare brutte sorprese. Speriamo vogliate seguire il nostro consiglio per non trovarvi poi in situazioni scomode.

