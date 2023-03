Un grande evento dei Negramaro all’aeroporto di Galatina (Lecce) per i 20 anni di carriera. La data è quella del 12 agosto, giorno in cui il gruppo pugliese farà ritorno “a casa” per una grande festa, un concerto-evento che è anche un party per celebrare insieme ai fan i primi 20 anni di musica insieme.

L’annuncio arriva il 21 marzo 2023 ed esattamente oggi, nel 2003, usciva l’album omonimo di debutto della band. Un giorno che, di lì a poco, avrebbe cambiato per sempre la vita di sei ragazzi. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo avevano appena messo su una band e non sapevano ancora che sarebbe stata molto apprezzata in Italia.

Un compleanno, quello di oggi, che ne porta con sé un altro: l’evento celebrativo N20 BACK HOME dei Negramaro all’aeroporto di Galatina (Lecce), uno spettacolo che si svolgerà in una location mai usata per un evento musicale, quella dell’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE).

In scaletta i più grandi successi del gruppo ma anche tanti ospiti, che verranno annunciati prossimamente per rivivere insieme la storia musicale dei Negramaro.

Biglietti per i Negramaro a Galatina (Lecce)

I biglietti per i Negramaro a Galatina (Lecce), #n20BackHome, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 22 marzo su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali.

Per gli iscritti al fanclub, i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 16:00 di oggi, martedì 21 marzo. Entro 30 giorni, saranno disponibili le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto. Verranno anche messi a disposizione servizi autobus a/r da tutta Italia per raggiungere l’aeroporto (info e tariffe consultabili a partire dal 21 aprile).

Prezzi a breve disponibili.

#n20BackHome si aggiunge alle celebrazioni del ventennale e alle date già annunciate di “n20 TOUR”, i 9 imperdibili appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra italiani. La partenza è dalla capitale, il 13, 14 e 16 giugno 2023, alle Terme di Caracalla, per proseguire il 19, 21 e 22 luglio, al Teatro Greco di Siracusa e ancora il 22, 23, 24 settembre, all’Arena di Verona.

Da venerdì 17 marzo è disponibile Diamanti, (Sugar), il brano scritto a sei mani da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti.