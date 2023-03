Huawei sta implementando la versione EMUI 13.0.0.204 per lo smartphone Huawei Mate 50 Pro sul mercato globale. Questo aggiornamento è ricco di nuove funzionalità, ottimizzazioni e miglioramenti per il telefono di punta. Secondo le informazioni, la versione EMUI 13.0.0.204 per il top di gamma Huawei Mate 50 Pro viene fornito con nuovi miglioramenti di rete per determinate situazioni e per la qualità della fotocamera.

Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, ci sono anche nuove ottimizzazioni per la qualità audio di chiamate e giochi; l’app presenta i suoi miglioramenti per un’esperienza utente al di sopra delle prestazioni attuali. Inoltre, il produttore cinese ha organizzato nuove ottimizzazioni della stabilità del sistema che forniscono un aumento delle prestazioni per il vostro smartphone. Secondo gli input, questo aggiornamento integra la patch di sicurezza di febbraio 2023 per il telefono. Questo è un grande registro delle modifiche per il Huawei Mate 50 Pro e l’azienda lo sta inviando per migliorare le prestazioni del telefono in vari scenari. Inoltre, se possedete il dispositivo in questione, vi suggeriamo di ottenere subito questa versione non appena appare.

Il Huawei Mate 50 Pro è il primo telefono tra tutti gli smartphone Huawei a ottenere EMUI 13, ma in realtà è tutto preinstallato. Dal suo lancio, i vecchi utenti di telefoni stanno aspettando un nuovo importante aggiornamento. Di recente, l’OEM ha aperto il programma beta per alcuni flagship: Huawei P50 Pro, P50 Pocket e Mate Xs 2. Dovreste sapere che l’ultima attività beta di EMUI 13 ha slot limitati ed è disponibile solo per una Regione. Questo nuovo aggiornamento per il Huawei Mate 50 Pro è stato rilasciato la scorsa settimana per i consumatori globali e distribuito in lotti. Se il vostro device non ha ricevuto questo firmware, assicuratevi di ottenerlo tramite il percorso delle impostazioni di sistema.

Continua a leggere su optimagazine.com