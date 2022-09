Il produttore cinese lo scorso 6 settembre ha presentato la serie dei Huawei Mate 50 per il mercato cinese. L’ultima rivelazione in merito rende noto che il lancio globale di Huawei Mate 50 Pro avverrà questo mese, pertanto entro la fine dell’estate, che purtroppo ci sta lentamente abbandonando.

Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’OEM dovrebbe tenere un evento di lancio globale per il Huawei Mate 50 Pro il 28 settembre in Polonia. L’azienda ha confermato ufficialmente queste informazioni tramite il suo sito web. Su Twitter, tra l’altro, sta circolando un’iniziativa promozionale che svela il lancio di Huawei Mate 50 Pro e Nova 10 fissato per il 26 settembre in Germania. Tuttavia, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale a corredo: la società presto fornirà dettagli accurati su questa imminente ammiraglia, così da fugare ogni dubbio rimanente.

Per il resto, il Huawei Mate 50 Pro è dotato di un display OLED da 6,74 pollici con una risoluzione di 2616 x 1212 pixel ed una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per potenziare le prestazioni, il telefono è stato equipaggiato con l’ultimo processore Snapdragon 8+ Gen 1. Per quanto riguarda la cornice ottica, il dispositivo porta sul lato posteriore un modulo a tripla fotocamera: obiettivo ultra-ottico da 50MP, un ultra grandangolare da 13MP ed un teleobiettivo periscopio da 64MP. Nella parte anteriore, il telefono monta una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP con un obiettivo di rilevamento della profondità 3D. Oltre a queste specifiche, il dispositivo è dotato della tecnologia XMAGE, della modalità batteria di emergenza, della comunicazione satellitare e di molte altre straordinarie funzionalità di cui discuteremo presto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

