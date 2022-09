Nelle ultime ore è giunta la conferma del lancio a livello internazionale della serie Huawei Mate 50, presentata all’inizio del mese di settembre 2022 e che vanta quattro modelli: Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50E e Mate 50 RS Porsche Design. Un’interessante novità riguarda lo smartphone di fascia premium Huawei Mate 50 Pro, che secondo quanto riferito dall’azienda stessa, per il momento sarà l’unico protagonista del lancio globale. Tuttavia, è anche possibile che nei mesi futuri possano giungere anche gli altri modelli.

A questo punto, andiamo a vedere insieme i principali dettagli della scheda tecnica del Huawei Mate 50 Pro, prossimo al debutto sul mercato europeo. Il device top di gamma dispone di un display OLED da 6,74 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e frequenza di campionamento di 300Hz. Il device è alimentato da un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 4G di Qualcomm, supportato da 8GB di memoria RAM e 256GB o 512 GB di storage interno (che si può espandere con NM). Il comparto fotografico dello smartphone premium sfoggia una tripla fotocamera sul retro dotata di un sensore principale da 50MP (con apertura variabile tra f/1.4 e 4 con OIS), un ultra-grandangolare da 13MP (f/2.2) ed un tele periscopico da 64MP (con f/3.5 con OIS, zoom ottico 3,5x e digitale 100x). La fotocamera anteriore è da 13MP con 3D ToF e riconoscimento facciale 3D.

Il Huawei Mate 50 Pro è dotato di una connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. Il telefono integra anche un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali nel display ed è certificato IP68 resistente sia all’acqua che alla polvere. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4700mAh dotata di ricarica rapida da 66W via cavo e da 50W tramite wireless e anche con supporto ricarica inversa. Il sistema operativo è l’HarmonyOS 3.0. Quanto ai prezzi in Europa, questo telefono premium giungerà con i colori Silver e Black, nel taglio da 8GB + 256GB al costo di 1299 euro. Inoltre, arriverà anche una versione Leather Orange (8GB + 512GB) a 1399 euro. In merito alla disponibilità, per adesso ancora non vi sono dettagli ufficiali, dunque non ci resta che attendere.

Continua a leggere su optimagazine.com