Un interessante e utilissimo aggiornamento sta per approdare a bordo del Huawei Mate 50 Pro, il nuovo flagship il cui debutto è avvenuto in Cina lo scorso 6 settembre 2022. A quanto pare l’azienda di Shenzhen sarebbe pronta ad introdurre lo sblocco del dispositivo con il volto anche se si indossa una mascherina sanitaria, degli occhiali oppure del make-up piuttosto espanso. Sappiamo anche che Huawei, insieme ad Apple, è il marchio che è riuscito a progettare un sistema per l’autenticazione del volto attendibile e garantito; mentre altri brand rivali, come Samsung, Google, Vivo e così via, hanno utilizzato opzioni di sblocco 2D. Anche i nuovissimi Huawei Mate 50 Pro e Mate 50 RS usufruiranno di una speciale e ben apprezzata caratteristica.

Tuttavia, si tratta di un aggiornamento abbastanza necessario ed importante, considerato il fatto che in molti Paesi, compresa l’Italia, si sta lottando ancora contro il virus da Covid-19 e che molte persone non possono fare a meno di indossare la mascherina sanitaria protettiva. Dunque, in seguito alla soluzione introdotta dal colosso di Cupertino per sbloccare lo smartphone con la funzione Face ID con la mascherina indosso, anche Huawei ha ben pensato di seguire le scelte della concorrente Apple sull’ultima gamma di dispositivi Mate, in grado di supportare questo tipo di soluzione.

L’update tanto atteso, che prevede lo sblocco del device con in volto anche la mascherina, a bordo dei Huawei Mate 50 Pro e Mate 50 RS inizierà ad arrivare in Cina. Si tratta di un aggiornamento del firmware di HarmonyOS 3.0.156 che verrà distribuito tramite OTA. Inoltre, è stato specificato che il nuovo aggiornamento introdurrà anche una mascherina sanitaria chirurgica applicata. In questo modo, è possibile anche eseguire pagamenti. Come già accennato ad inizio articolo, la nuova funzione consentirà di sbloccare il device anche se l’utente indossa gli occhiali oppure mostra un volto abbastanza truccato. Insomma, si tratta di una soluzione molto interessante di cui, però, ancora non sappiamo con certezza se giungerà anche a livello internazionale. Resteremo aggiornati in tal senso.

