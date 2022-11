Finalmente il nuovo ed intrigante top di gamma Huawei Mate 50 Pro giunge in Italia, dopo due mesi dal lancio in Cina. Il device dotato di fotocamera XMAGE ad apertura meccanica variabile e con una scocca in vetro è venduto nelle colorazioni Silver e Black ed è basato sul sistema operativo EMUI 13 con HMS. Inoltre, il device sfrutta tecnologie e funzioni molto innovative che sono state progettate per aumentare le sue prestazioni, troviamo infatti: SuperHold, SuperRender, SuperStorage, SuperEnergy Boosting e SuperHub.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, il nuovo Huawei Mate 50 Pro presenta: un display OLED da 6,74 pollici FHD+ (con risoluzione pari a 2616 x 1212 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz, campionamento tocco 300Hz, 428ppi e Kunlun Glass; sotto la scocca sono presenti il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 4G affiancato da 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione espandibile con NM Card fino a 256GB. All’interno del display è integrato il sensore per le impronte digitali. Lo smartphone è dotato di certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e integra le seguenti connettività: 4G LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB-C e GPS.

Quanto al comparto fotografico, invece, il pezzo forte riguarda certamente la fotocamera XMAGE dotata di apertura focale meccanica regolabile a 10 stop; il sensore principale è da 50MP con un’apertura massima f/1,4 con motore di immagine XD Fusion Pro. Posteriormente troviamo anche la fotocamera ultra grandangolare da 13MP e la periscopica da 64MP. Quanto all’autonomia il Huawei Mate 50 Pro è alimentato da una batteria da 4700mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo da 66W, da 50W wireless e ricarica inversa. Infine, il device è disponibile nel taglio 8/256GB in pre-ordine nel colore Black su Huawei Store al prezzo di 1.199,99 euro; mentre la colorazione Silver arriverà più tardi.

