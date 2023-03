La sua musica è conosciuta e amata in tutto il mondo, adesso arriva anche un documentario su Ed Sheeran. Promette di offrire ai fan uno sguardo a 360 gradi sulla sua vita, non solo sulla sua musica, in modo sincero e completo. Il titolo del documentario si ispira proprio a questo: è Oltre La Musica, trasposizione in italiano del titolo originale The Sum of It All.

Cosa aspettarsi dal documentario su Ed Sheeran? Si tratta di una vera e propria docu-serie in 4 appuntamenti, 4 parti diverse, disponibile su Disney + in esclusiva dal prossimo 3 maggio. Pochi giorni dopo, il 5 maggio, l’artista rilascerà il nuovo disco di inediti, Subtract. Ma, attenzione: il documentario non racconterà la nascita dell’album, o almeno non solo. Si focalizzerà sulla vita privata di Ed Sheeran raccontandone il suo percorso, dalla passione per la musica ai grandi palchi del mondo.

Oggi Ed Sheeran è uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale ma solo una manciata di anni fa la sua vita era completamente diversa. Come è cambiata la vita di Ed Sheeran nel corso degli anni? Quali sono stati gli avvenimenti che hanno segnato in modo profondo la sua vita e la sua carriera?

Ed Sheeran si racconta per la prima volta e lo stesso Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha confermato che ciò che i fan troveranno nel documentario sarà un lato inedito e mai visto prima.

“Riveleremo un lato di Ed Sheeran che i fan non hanno mai visto prima di questo momento. Abbiamo creato qualcosa di veramente autentico e personale che non solo intratterrà il pubblico ma lo ispirerà”, dichiara.

Fulwell 73, Ben Turner e Ben Winston, hanno aggiunto:

“Tutti nel mondo conoscono e amano le canzoni di Ed Sheeran ma questa docu-serie mostra l’uomo dietro le hit e il suo cambiamento dopo un anno tumultuoso dal punto di vista personale e professionale. Per noi è stato un onore lavorarci”.