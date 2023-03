La serie Huawei P60 avrà un processore di punta, ma la società potrebbe deludere alcuni utenti con solo 8GB di RAM su tutti i modelli, inclusa la versione di fascia alta. Secondo una fuga di notizie, la serie Huawei P60 utilizzerà probabilmente 8GB di RAM su tutti i modelli: pare proprio mancherà la variante da 12GB di RAM per questi dispositivi di punta.

Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, le informazioni mostrano che Huawei P60 e P60 Pro hanno due specifiche di 8GB + 256/512GB. Allo stesso tempo, la versione di fascia alta offre 1TB di spazio di archiviazione. Sarà anche la prima versione di archiviazione da 1TB di Huawei. Oltre a questo, la serie Huawei P60 utilizzerà il vetro Kunlun per fornire la massima capacità di resistenza alle cadute per l’intera gamma. D’altra parte, la massima versione Huawei P60 ha solo due colori: quicksand gold e azure.

Il predecessore si equipaggia con 8GB di RAM e 128/256/512GB di memoria interna. Tuttavia, ci sono edizioni speciali con 12GB di RAM. Allo stesso modo, il prossimo Huawei Mate X3 sarà dotato di 12GB di RAM ed è possibile che anche la serie Huawei P60 abbia una variante speciale che verrà lanciata in seguito con un’elevata capacità di RAM. Un informatore di Weibo afferma che la massima versione del Huawei P60 corrisponde alla potente versione P60 Ultra e che le specifiche hanno qualcosa a che fare con le ottimizzazioni apportate al sistema. Huawei ha fornito alcuni piani speciali per il modello in questione e potremmo aspettarci di vedere altro il prossimo 23 marzo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com