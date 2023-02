Di recente, alcune grandi sfide sono apparse davanti a Huawei, ma potreste voler sapere che le prossime serie P60 e Mate X3 sono già entrate in produzione. Secondo quanto riferito da ‘huaweicentral.com‘, il produttore cinese ha già avviato la produzione degli smartphone delle serie Huawei P60 e Mate X3. Questi due telefoni dovrebbero essere svelati nella prima metà di quest’anno. Tuttavia, questo è tutto ciò che c’è da rivelare al momento e finora non sono state ricevute altre previsioni o input sulle specifiche di nessuno di questi dispositivi.

Di recente, gli Stati Uniti hanno fatto una nuova mossa per vietare accordi commerciali da parte di Huawei con tutte quelle società autorizzate a fare affari con licenze speciali. Queste aziende includono il produttore di chipset, Qualcomm, che fornisce chip mobili 4G a Huawei, e Intel, che vende processori per computer per i suoi notebook e PC. In seguito, ci sono speculazioni sul fatto che Huawei potrebbe apportare modifiche al suo piano di lancio della doppia ammiraglia quest’anno a causa delle nuove restrizioni. Questi due fiori all’occhiello sono i dispositivi Huawei P60 e Mate 60, ma l’azienda cinese ha già immagazzinato il nuovo inventario prima che questo ordine potesse entrare in vigore ed è per questo che potrà lanciare la serie dei Huawei P60 in buona quantità.

Si dice che la serie sarà disponibile in quattro versioni: Huawei P60, P60 Pro, P60 Ultra e P60E. Questi avranno potenti specifiche della fotocamera alimentate da XMAGE e tecnologia ad apertura variabile. È stato, inoltre, rivelato che Huawei Mate X3 seguirà il concept pieghevole di Mate X2, ma con un design leggero ed una forma compatta. Questi telefoni saranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 8+ e la serie dei Huawei P60 potrebbe essere la prima a eseguire il sistema operativo proprietario HarmonyOS 3.1.

