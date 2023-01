Il Huawei P60 Pro pare essere più vicino di quanto si pensasse: lo ha confermato un noto leaker su Weibo, così come tutta la linea del prossimo flagship del produttore cinese, che speriamo possa avere più successo della generazione precedente (il ban USA continua a non consentirgli di riprendersi). Il device dovrebbe montare uno schermo OLED da 6.6 pollici con risoluzione 1440p e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il Huawei P60 Pro sarà spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 con modem 4G di casa Qualcomm, con RAM LPDDR5x e storage interno UFS 4.0 (non verrà consentito al produttore cinese di includere un model 5G per le ragioni che noi tutti conosciamo).

La fotocamera posteriore monterà un sensore principale Sony IMX888 da 50MP, un ultra-wide Sony IMX858 da 50MP ed un sensore zoom OmniVision OV64B da 64MP. La fotocamera frontale includerà un sensore singolo da 32MP. Non mancherà a bordo la certificazione IP68 contro polvere e liquidi. Il sistema operativo di riferimento sarà HarmonyOS 3.0. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W via cavo a 50W in modalità wireless. Il Huawei P60 Pro includerà una fotocamera ad apertura variabile ed il supporto alla connettività satellitare (tutte cose che già erano risapute, ma che adesso vengano ulteriormente confermate dalle ultime indicazioni, a sostegno delle ipotesi delle scorse settimane).

Possibile che la serie dei Huawei P60 arrivi a margine del MWC 2023 di Barcellona, magari nello stesso giorno in cui verrà presentato anche il Huawei Mate X3, atteso proprio per l’evento catalano. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

