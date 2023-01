La serie Huawei P60 sarà dotata di un potente sistema di fotocamere e guiderà tutta la divisione smartphone con nuovissimi sensori per migliorare l’esperienza fotografica mobile. Il tipster Digital Chat Station ha rivelato che la serie dei prossimi top di gamma verrà fornita con il sensore principale Sony IMX888, mentre dovrebbe essere il primo, tra gli altri, a portare sul mercato questo nuovo sensore per la fotocamera. Le informazioni precedenti rivelano che la fotocamera principale avrà la tecnologia ad apertura variabile: quindi, ci sarà un secondo sensore in funzione, ossia il Sony IMX789, che fornirà un’apertura f/1.4 per portare la massima assunzione di luce possibile.

Il Huawei P60 avrà anche una fotocamera ultra-grandangolare Sony IMX858 da 50MP per catturare tutti i soggetti in un’unica fotografia. Tuttavia, ci aspettiamo lievi miglioramenti rispetto alla gamma P50. D’altra parte, c’è un teleobiettivo OV64B che supporta lo zoom ottico 3,5x. Da menzionare, un sensore di immagine OV64B, che viene utilizzato con una fotocamera da 64MP, con una dimensione in pixel di 0,7 micron ed un formato ottico da 1/2”. Il tipster ha rivelato che le specifiche del modello di test della serie Huawei P60 sono le stesse del prodotto finale.

Guardando alle indiscrezioni passate, la cover della serie Huawei P60 rivela un nuovo design della fotocamera diverso dal suo predecessore. È una protuberanza della fotocamera rettangolare con un grande cerchio al centro, ha anche varie aperture per obiettivi secondari. Dall’aspetto, il sistema di fotocamere della serie Huawei P60 promette prestazioni potenti, ma dovremo aspettare per saperne di più in merito. Per ora, l’OEM cinese non ha rivelato dettagli ufficiali sulla data di lancio, ma un recente rapporto rivela che la serie Huawei P60 potrebbe essere svelata nel Q1 2023, probabilmente a marzo.

Continua a leggere su optimagazine.com