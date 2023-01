I Huawei P60 potrebbero essere presentati a marzo, apportando miglioramenti importanti allo schermo, alla batteria ed alla fotocamera. In particolare, il modello base dovrebbe integrare una fotocamera posteriore con un sensore principale da 52MP (Sony IMX789, formato 1/1,35″ con pixel da 1,12 micrometri), un ultra-grandangolare Sony IMX858 da 50MP ed un sensore zoom da 16MP (forse un Sony IMX351, nonostante si aspetti ancora una conferma a riguardo). Il top di gamma Huawei P60 Pro integrerà uno schermo OLED prodotto da BOE con diagonale da 6.6 pollici, risoluzione da 1440p (3200 x 1440 pixel), frequenza di refresh rate a 120Hz e dimming PWM da 1920Hz.

Il device sarà spinto probabilmente dal processore Snapdragon 8 Plus Gen. 1 4G (sappiamo che purtroppo la connettività 5G non può fare parte dell’offerta di Huawei per via del ban USA, ancora in corso). Il telefono monterà una selfie-cam da 32MP ed una fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50MP (Sony IMX888), un ultra-grandangolare da 50MP (Sony IMX858) ed un sensore zoom da 64MP (OmniVision OV64B). Il Huawei P60 Pro presenterà anche una batteria da 5500mAh con supporto alla ricarica cablata a 50W e wireless a 100W.

I Huawei P60 avranno un rivestimento del vetro Kunlun, la certificazione IP68 per acqua e polvere, il supporto alla comunicazione satellitare, il sistema di elaborazione delle immagini proprietario XMAGE, la tecnologia ad apertura variabile per la fotocamera ed il sistema operativo HarmonyOS (che ormai accompagna i prodotti del colosso cinese da qualche anno, avendo dovuto sostituire il sistema operativo Android con tutti i servizi del Google Play Store). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

