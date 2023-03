In queste ore non si potrà fare a meno di ricorrere alle migliori immagini di buon primo giorno di primavera, per dare il via a quella stagione che notoriamente viene indicata come momento di rinascita di ogni anno (anche questo 2023) dopo l’inverno. L’equinozio di primavera appunto sancisce la fine dei mesi freddi (a dir la verità ben poco) e apre anche alle giornate con molta più luce da vivere fino al tardo pomeriggio.

Come spiegato su queste pagine, il via effettivo della primavera 2023 cade il giorno 20 marzo e l’appuntamento non è quello riconosciuto dai più per il giorno successivo, ossia il 21. I motivi, per sommi capi, risiedono nell’inclinazione dell’asse terrestre e per la presenza dell’anno bisestile (ogni 4) all’interno del calendario gregoriano: questo “anticipo” è di scena oramai dal 2007 e sarà maglio tenerne conto per molto tempo a venire visto che ci terrà compagnia fino all’anno 2102. Poco importa la differenza di poche ore, di fatto la stagione primaverile sta facendo capolino e ci terrà compagnia nei prossimi mesi: vale la pena dunque celebrare il nuovo inizio, magari ricolmo di buoni propositi e qualche nuovo obiettivo da raggiungere.

A caccia delle più belle immagini di buon primo giorno di primavere, non si potrà che imbattersi nelle foto della natura pronta a sbocciare nuovamente dopo i mesi invernali. Le soluzioni presenti al termine di questo approfondimento immortalano bellissimi rami di ciliegi e peschi in fiore, assoluti protagonisti di questi giorni e settimane nei panorami delle campagne italiane e dei piccoli centri. Ognuna delle soluzioni proposte potrà essere selezionata per poi essere condivisa nelle chat WhatsApp come sui social network, a proprio piacimento. Qualcuna delle proposte presenta delle frasi di felice commiato dall’inverno e per un sentito benvenuto relativo alla nuova stagione.

