Com’è finita Buongiorno Mamma 2? Un’ultima puntata al cardiopalma ha chiuso una seconda stagione che il pubblico ha voluto intensamente e che gli sceneggiatori hanno saputo costruire senza nessuna pecca. La famiglia Borghi ci ha salutato ieri sera con un ballo finale ma, soprattutto, con quella che sembra essere la risoluzione di tutti i misteri legati ai suoi membri (e limitrofi) a cominciare da Maurizia.

La donna ha fatto molti errori e per due stagioni il pubblico le ha dato contro ma con il finale di Buongiorno Mamma 2 è tutto cambiato. Maurizia ha fatto molti errori legati alla sua dipendenza ma alla fine ha salvato Anna ed è morta per questo ma cosa ne è stato della questione paternità? Anche in questo caso la risposta è stata quella pensata dal pubblico ovvero che il dna fosse dei Borghi solo perché incinta del padre di Guido e non di quest’ultimo.

Guido porta ad Anna il test di gravidanza che Maurizia aveva portato al padre di suo figlio, Elio, colui che ha aiutato Maurizia a inscenare la sua morte per proteggerla da Carmine, che aveva ucciso il fratello Saverio proprio davanti a lei. Anna ricorda finalmente che Maurizia era andata a casa dei Borghi per incontrare Sole e, dopo aver raccontato ad Anna tutta la verità, Carmine era entrato in casa aggredendole. Proprio quando Anna ricorda tutto, Carmine la rapisce ma arrivano Guido e Colaprico la salvano e lo arrestano.

A quanto pare la terza stagione di Buongiorno Mamma è ancora possibile almeno secondo quanto spiega Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it:

La serie ha una sua importantissima conclusione nella risoluzione del mistero di Maurizia e del coma di Anna. Quindi è una stagione che potrebbe essere autoconclusiva. Ma la serie è così amata, Canale5 la vorrebbe riproporre. Se si trovasse la quadra con gli attori, la creatività per continuare non manca.

Adesso non ci rimane che attendere la conferma ufficiale e cercare di capire quali potrebbero essere gli spunti per costruire una terza stagione (forse iniziando dal mistero del padre di Agata) ma fino a quel momento potrete vedere o rivedere l’ultima puntata di Buongiorno Mamma 2 in streaming sul sito di Mediaset.