Coloro che possiedono uno smartphone pieghevole hanno sempre paura che quando si apre possa scivolare dalle mani e cadere rovinosamente a terra danneggiando il display interno insieme a quello esterno. Sono ormai anni che Apple sta lavorando per cercare di portare al minimo i danni da eventuali cadute di un iPhone. Così il colosso di Cupertino, di recente, ha depositato una nuova domanda di brevetto presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) dal titolo così tradotto: “Dispositivo di visualizzazione auto-retrattile e tecniche per proteggere lo schermo utilizzando il rilevamento delle cadute”.

L’obiettivo di Apple è quello di utilizzare sensori all’interno di un dispositivo dotato di display pieghevole o arrotolabile in grado di rilevare la cosiddetta “accelerazione verticale rispetto al suolo“, così da determinare se il device sta cadendo. In questo modo, il dispositivo potrebbe chiudersi o arrotolarsi parzialmente per proteggere il delicato display dall’impatto con il suolo. Inoltre, secondo il brevetto depositato, avere il display piegato ad un angolo inferiore a 180° potrebbe divenire importante perché i bordi del foldable andrebbero a colpire il suolo anziché lo schermo. Uno schermo arrotolabile potrebbe ritrarre automaticamente il display qualora il device stesse cadendo ad una velocità che supera determinati limiti.

Secondo l’analista di TF International Ming-Chi Kuo, il dispositivo a sfoggiare questa nuova tecnologia dovrebbe essere un iPad pieghevole, il cui lancio potrebbe avvenire nel 2025. Tuttavia, Kuo nel 2021 già affermò che un iPhone pieghevole sarebbe giunto nel 2023 e che ne sarebbero state vendute 20 milioni di unità. Dunque, è sempre opportuno leggere le informazioni con un pizzico di cautela. Infine, l’ultima indiscrezione dell’analista prevede che un iPad pieghevole potrebbe anche presentare un cavalletto in fibra di carbonio (questo permetterebbe ad un utente di sostenere il device con un angolo maggiormente a favore per una comoda visualizzazione hands-off dei contenuti sul display). Insomma, resteremo aggiornati per ulteriori dettagli.

