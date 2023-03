Tenebre e Ossa 2 debutta su Netflix. Dal 16 marzo arriva la seconda stagione della serie fantasy tratta dai romanzi di Leigh Bardugo.

La nostra eroina Alina Starkov (interpretata da Jessie Mei Li), una cartografa orfana che scopre di essere una potente Grisha, in quanto Evocatrice è l’unica persona in grado di abbattere la Faglia d’Ombra che divide la nazione di Ravka. In questa seconda stagione si entra nel vivo della battaglia contro il Darkling/generale Kirigan (Ben Barnes).

Nel cast di Tenebre e Ossa 2 anche: Archie Renaux nei panni di Malyen “Mal” Oretsev, il migliore amico di Alina, nonché suo interesse amoroso; Freddy Carter nei panni di Kaz Brekker, il leader dei Corvi; Amita Suman nei panni di Inej Ghafa, il braccio destro di Kaz, abile nello spionaggio, e Kit Young nei panni di Jesper Fahey, il migliore amico di Kaz e tiratore scelto.

Danielle Galligan è Nina Zenik, una Grisha del Secondo Esercito di Ravka che si innamora di un Drüskelle, o cacciatore di streghe, di nome Matthias Helvar, interpretato di Calahan Skogmann. E inoltre: Sujaya Dasgupta nel ruolo di Zoya; Daisy Head è Genya; Luke Pasqualino è David.

La stagione 2 presenta anche nuovi personaggi. Viene introdotto Nikolai Lantsov (interpretato da Patrick Gibson), uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie di libri di Leigh Bardugo, insieme ai gemelli Tamar Kir-Bataar (Anna Leong Brophy) e Tolya Yul-Bataar (Lewis Tan) e al nuovo membro dei Corvi, Wylan (Jack Wolfe).

Per cercare di contrastare il generale Kirigan e il suo nuovo esercito all’apparenza invincibile, Alina Starkov e Mal Oretsev radunano un gruppo di potenti alleati e intraprendono un viaggio attraverso il continente per trovare due creature mitiche che aumenteranno i poteri della ragazza. A Ketterdam l’opportunità di un colpo letale mette ancora una volta i Corvi in rotta di collisione con la leggendaria Evocaluce.

Continua a leggere su optimagazine.com.