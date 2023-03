Dal 1 maggio in poi, alcuni clienti che hanno sottoscritto un abbonamento residenziale Sky TV saranno costretti a subire un aumento di prezzo fino a 5,90 euro in più al mese per il servizio opzionale Multiscreen (che ricordiamo consentire di fruire i contenuti televisivi anche su più device). In particolare, la pay per view di Murdoch parla del servizio opzionale Multiscreen compreso con Sky Q Plus per quei clienti che hanno attivato un abbonamento residenziale fino al 3 febbraio 2021 (non fanno parte di questo pacchetto le successive offerte Open e Smart, lanciate dal 4 febbraio 2021).

La prima delle quattro informative inserite nella pagina ‘Sky Informa‘ sul sito ufficiale dell’emittente satellitare, l’azienda si rivolge a quei clienti che hanno sottoscritto il servizio dal 1 aprile 2018 (per loro, dal 1 maggio 2023, il prezzo subirà un aumento di 3,90 euro al mese). La seconda informativa fa riferimento ai clienti che hanno attivato il servizio prima del 1 aprile 2018, per i quali l’aumento mensile sarà pari a 5,90 euro. Le ultime due informative interessano chi ha attivato un abbonamento residenziale con le offerte Smart e Open dal 4 febbraio 2021: in entrambi i casi, a partire dal 1 maggio 2023, il prezzo dell’abbonamento al servizio opzionale Multiscreen aumenterà di 3,90 euro al mese.

Se il cliente dovesse decidere di rinnovare Sky Smart entro il 30 aprile di quest’anno, il costo del servizio Multiscreen resterà invariato per i prossimi 18 mesi. L’azienda si è giustificata delle rimodulazioni affermandone la necessità per continuare ad offrire ai propri clienti un servizio sempre all’altezza della qualità tipica dei suoi prodotti. Avete tempo fino a 19 maggio 2023 per disattivare il servizio opzionale Multiscreen senza costi o spese di disattivazione.

Continua a leggere su optimagazine.com