L’Italia trionfa in Champions League. Il super Napoli di Spalletti si aggiunge all’Inter ed al Milan tra le otto regine d’Europa. Un risultato formidabile per la “mediocre” Serie A che conquista il primato di presenze rispetto ad altre leghe ben più forti e potenti come la Premier e la Bundes. L’impresa storica è quella del Napoli di Spalletti che raggiunge per la prima volta i quarti di finale della Champions (leggi di più).

Sarà adesso il sorteggio a stabilire la programmazione dei prossimi turni Champions. Nei quarti di finale non ci sono i vincoli degli ottavi. Tutte le otto squadre ancora in lizza per la conquista della Champions possono scontrarsi tra di loro a prescindere dalla nazionalità e dalla rivali affrontate nella fase a girone.

La statistica lascia anche intravedere in Champions un possibile derby milanese o italiano in un mese di Aprile che si annuncia elettrizzante. Quando si arriva a questo punto della competizione diventa complicatissimo fare pronostici. Le variabili Champions sono complesse: condizione di forma fisica e mentale del singolo e delle squadra, squalifiche ed infortuni, decisioni arbitrali ed episodi. Tutto concentrato in gare nelle quali ogni dettaglio ed ogni episodio possono diventare decisivi. Tra le tre italiane, il Napoli è certamente quella più attrezzata per andare fino in fondo. Una vera e propria mina vagante nella quale nessuna rivale vorrebbe sbattere nell’urna di Nyon.

E’ il dannatamente bello della Champions il trofeo più ambito dagli appassionati di calcio. Per alcuni come quelli della Juventus e del PSG un incubo, per altri come quelli di Madrid e Liverpool una piacevole abitudine o una nostalgia come per quelli d’Inter e Milan, per altri ancora come quelli del Napoli un sogno che potrebbe diventare realtà.

Quale che sia l’esito della competizione, di certo questa massiccia presenza italiana nei quarti di Champions è un toccasana emotivo per il calcio nostrano mortificato da due eliminazioni consecutive ai Mondiali e depresso da una Serie A soffocata dai debiti e dilaniata da feroci polemiche interne. Le tre rondini italiane non fanno primavera ma possono incoraggiare una ripresa complessa. E specialmente il Napoli può diventare un modello per tutte le altre rivali Champions. Si possono ottenere grandi risultati ed ingaggiare grandi campioni con bilanci in ordine e gestioni oculate.