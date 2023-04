Il Napoli sta per conquistare il terzo scudetto della sua storia. La vittoria nel finale contro la Juventus rivale di sempre consente agli uomini di Luciano Spalletti di cucirsi lo scudetto sulla maglia. Un’impresona per il club di Aurelio De Laurentiis che ha sbaragliato la concorrenza e potrebbe addirittura vincere lo scudetto nel mese di Aprile.

Il calcolo delle possibilità scudetto del Napoli si è molto semplificato dopo l’ultimo turno di campionato. In virtù della vittoria allo Stadium degli azzurri e della sconfitta della Lazio di Sarri, il Napoli fin dalla prossima giornata potrà aggiudicarsi lo scudetto battendo la Salernitana sabato alle 15.00 al Diego Armando Maradona e confidare che alle ore 12.30 della domenica la Lazio non riesca a superare l’Inter a San Siro (leggi di più) .

Saranno due gare complicate e niente affatto scontate. La via dello scudetto è semplice ma irta di difficoltà ché la Salernitana è una delle squadre più in forma del torneo mentre Lazio ed Inter devono ancora conquistare un posto per la Champions dell’anno prossimo. Tutto può succedere ma è alta la probabilità che il Napoli ed i suoi tifosi possano vincere lo scudetto domenica 30 aprile all’ora di pranzo guardando la partita sul divano.

Lo spezzatino televisivo imposto dalla pay tv ha già determinato precedenti analoghi che hanno privato i tifosi di condividere in uno stadio ed in tempo reale e sincrono l’emozione gigantesca della vittoria dello scudetto specialmente quando arriva dopo ben 33 anni di attesa. E’ cominciato sul web un tam tam che induca pay tv e Lega Serie A a modificare il calendario proponendo in contemporanea Napoli-Salernitana ed Inter-Lazio. Appuntamento per tutte e quattro domenica 30 aprile alle 15.00 come nel bel tempo antico. Due partite in parallelo con la festa pronta ad esplodere a Napoli ed in tutto il mondo.

Sarebbe un ottimo affare non solo per i tifosi ma anche per le televisioni e la Lega Serie A. Raccontare uno scudetto conquistato in diretta al Diego Armando Maradona sarebbe uno spot per il calcio italiano ed un catalizzatore di ascolti. C’è il tempo tecnico per procedere alla modifica del calendario senza alterare in nessun modo la regolarità del torneo. Napoli-Salernitana ed Inter-Lazio in contemporanea, un grande spettacolo emozionante al sapore di scudetto.

E che festa sia di colore, euforia e civiltà. Napoli senza auto e ciclomotori, tutti a piedi e vestiti di azzurro, rispetto per i monumenti e la bellezza.

