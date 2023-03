Al via la prevendita dei biglietti per i Ghost a Milano nel 2023. Una sola sarà la data del gruppo dal vivo nel nostro Paese ed è già stata fissata: si tratta del 29 maggio prossimo.

I Ghost saranno in concerto all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il prossimo 29 maggio 2023, per un unico concerto per il quale i biglietti sono disponibili in prevendita in diversi scaglioni, a partire da oggi.



In apertura si esibiranno la storica formazione italiana Death SS e un’altra band che sarà confermata prossimamente dall’organizzatore dello spettacolo. Intanto, sono in vendita i biglietti per i Ghost a Milano nel 2023.

Biglietti per i Ghost a Milano

I biglietti sino disponibili in prevendita in esclusiva da martedì 14 marzo. La pre-sale è attiva solo ed esclusivamente collegandosi al sito Metalitalia.com, sito partner dell’evento, fino alle ore 09:59 di giovedì 16 marzo. Non è possibile acquistare i biglietti in altro modo prima della data indicata.

Dal 16 marzo alle ore 10.00, invece, verrà attivata la vendita generale su TicketOne. La vendita generale sarà accessibile a tutti e i biglietti saranno acquistabili sia online che nei punti vendita del circuito dislocati in tutta la penisola.

Prezzi a breve disponibili