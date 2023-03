Laura Pausini si sposa: le pubblicazioni di matrimonio sono ufficiali, sul sito del comune di Roma Capitale. La cantante, che festeggia quest’anno 30 anni di carriera, coronerà anche il suo sogno d’amore.

Dal sentimento con il chitarrista Paolo Carta, da sempre al suo fianco professionalmente e poi anche sentimentalmente, è già nata una figlia, Paola. Adesso i due sono pronti a promettersi amore eterno davanti all’altare.

Non è ancora nota la data precisa delle nozze ma ormai è certo che il matrimonio tra Laura Pausini e Paolo Carta si celebre nel corso dei prossimi mesi. La cantante non ne ha ancora fatto parola con i fan ma ormai è impossibile fermare il diffondersi della notizia.

Il 2023 per Laura Pausini non sarà solo un anno di grandi celebrazioni professionali ma anche di grandi festeggiamenti all’interno della sua vita privata. Laura Pausini si sposa con Paolo Carta e non resta che attendere dettagli sull’abito che Laura deciderà di indossare e su quelli che sceglierà per la figlia Paola e per le damigelle, in primis la sorella Silvia, da sempre presente nella sua vita e nella sua carriera.

Stando alle prime indiscrezioni in rete, sembra che il matrimonio verrà celebrato a Solarolo, città Natale di Laura Pausini. Il mese prescelte dovrebbe essere quello di giugno, prima dell’avvio della tournée mondiale che porterà la coppia a suonare in tutto il globo.

La data precisa, invece, non è nota.