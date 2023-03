La Lega di Serie A ha dato il via libera al cambiamento della Super Coppa Italiana. A disputare la nuova Super Coppa Italiana non saranno più soltanto la vincitrice della Coppa Italia e dello Scudetto. La Super Coppa Italiana non sarà più assegnata in una singola finalissima. Per vincere la nuova Super Coppa Italiana sarà necessario imporsi in una final four con ai nastri di partenza le prime due del campionato e le finaliste di Coppa Italia.

La Super Coppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita la nuova mecca calcistica mondiale che attira, a suon di denari, le più importanti leghe calcistiche ed i campioni. Pecunia non olet, evidentemente rispetto alla grave situazione dei diritti umani e civili nel paese. Il nuovo format della Super Coppa Italiana è simile a quello spagnolo già andato in scena nella scorsa stagione. La formula prevede due semifinali ed una finalissima per l’assegnazione della Super Coppa Italiana. La nuova formula sarà già proposta nel mese di Gennaio del 2024 (leggi di più).

Come ogni novità, la nuova Super Coppa Italiana sta suscitando perplessità, consensi e polemiche. Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis manifesta, ad esempio, qualche perplessità sul calendario che – in virtù del format allargato della Champions – potrebbe diventare ancora più congestionato. Ed il Napoli di Spalletti di sicuro sarà in campo per vincere questo ennesimo trofeo.

In ogni caso la Super Coppa Italiana è una chiara indicazione di rotta del governo del calcio. Invece di ridurre il numero delle gare per renderle più interessanti si continua a riempire il calendario di partite giocate ogni giorno ed a tutte le ore del giorno. Invece di favorire la presenza del pubblico negli stadi si continua a proporre un prodotto sempre più televisivo.

E’ la strada giusta ? Saranno i risultati a deciderlo. Di certo non è la strada della più ricca e potente lega sportiva del mondo: la NFL. Le 32 squadre giocano 17 partite ed al massimo 4 di play off. Ogni gara è un evento con stadi pieni ed ascolti televisivi pazzeschi al punto che il SuperBowl diventa una festa nazionale. La Lega di Serie A fa esattamente il contrario moltiplicando le partite con confronti talvolta imbarazzanti per qualità tecnica e spessore agonistico. Il tutto in stadi inadeguati e con un’offerta televisiva mediocre. Se questo è il futuro, quello del calcio italiano – due volte fuori dai Mondiali – è messo davvero malissimo.

