La prima foto di Lady Gaga in Joker Folie à Deux ha già scatenato un hype altissimo tra i fan della popstar e gli amanti della saga. Il regista Todd Phillips, infatti, ha condiviso un’immagine che mostra la voce di Poker Face nei panni di Harley Quinn insieme a Joaquin Phoenix, l’acclamatissimo interprete del film che ritorna con un secondo capitolo.

Per il momento non è dato conoscere nei dettagli la trama del sequel di Joker, si sa solamente che arriverà nelle sale il 4 ottobre 2024. Lady Gaga interpreta l’iconica psichiatra Harleen Quinzel che lavora nella clinica psichiatrica di Gotham City. Il personaggio è nato nel 1992 da un’idea degli autori Paul Dini e Bruce Timm. Nella narrazione classica, Harley Quinn si invaghisce di Arthur Fleck (Joker, per l’appunto) dopo che questi gli lascia un fiore quotidianamente nel suo studio.

Tra i due scoppia la passione, ma sarà un amore tormentato. I due condivideranno la tortuosa strada del crimine. Il suo personaggio è stato ridimensionato con l’interpretazione di Margot Robbie in Suicide Squad. Todd Phillips ha pubblicato la prima immagine di Lady Gaga in Joker Folie à Deux nel giorno di San Valentino, con la didascalia: “Happy Valentine’s Day!”, una vera e propria sorpresa per i fan.

Negli ultimi anni l’ascesa di Lady Gaga nel mondo del cinema si è fatta sempre più imponente. Tra le ultime interpretazioni di successo ricordiamo A Star Is Born al fianco di Bradley Cooper, ma anche il ruolo di Patrizia Reggiani nel film House Of Gucci (2021) di Ridley Scott, per il quale ha trascorso diverso tempo in Italia.

Quella di Lady Gaga in Joker Folie à Deux sarà la settima esperienza al cinema per una delle saghe più amate degli ultimi anni.

