Al serale di Amici accederanno al massimo 15 concorrenti. Lo comunica Maria De Filippi all’inizio della puntata speciale pomeridiana di domenica 12 marzo, l’ultima prima della prossima fase.

Numerosi gli allievi che avevano già ottenuto la maglia d’oro per la fase serale del programma ma Maria De Filippi sorprende tutti: si ricomincia da capo e si rischia il tutto per tutto. Via le maglie dai concorrenti già ammessi, che la riconsegnano. Si parte tutti da zero e la maglia del serale si conquista il 12 marzo con un’esibizione votata da tutti i docenti di Amici.

Si accede al serale con almeno la media dell’8. Potranno accedere in totale 15 concorrenti al serale, dei 17 attualmente in gioco, ma anche un numero inferiore, in base alle esigenze dei docenti che si esprimeranno attraverso un voto segreto, svelato solo al termine di tutte le performance.

Non sono mancate le polemiche nel corpo docenti. In particolare, la maestra Alessandra Celentano ha lamentato l’ingiustizia nella riconsegna della maglia da parte dei suoi 3 allievi che aveva accuratamente selezionato nelle scorse settimane. Ma la legge è uguale per tutti e anche i suoi concorrenti saranno sottoposti al giudizio dei colleghi. Dovranno riconquistarla.

I concorrenti al serale di Amici

Isobel

Maddalena

Federica

Angelina

Mattia

Wax

Aaron

Alessio

Ramon

Piccolo G

Samu

Cricca

Megan

NDG

Gianmarco

Benedetta avrà un contratto per il serale per ballare con Mattia. Si esibirà con Mattia nei passi a due del serale, fino a quando Mattia rimarrà in gara. Continuerò a vivere con i ragazzi della scuola.

Niveo lascia il programma.