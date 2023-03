Il Samsung Galaxy S24 potrebbe montare il processore Snapdragon 8 Gen. 3: Qualcomm sta lavorando al sequel di Snapdragon 8 Gen. 2 ed una nuova fuga afferma di rivelare le specifiche e i punteggi previsti di Geekbench.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il SoC Snapdragon 8 Gen. 3 non dovrebbe avere un core primario con una frequenza che arriva fino a 3,7GHz. Il core Cortex-X4 ha un clock a 3,2GHz, che è alla pari con il SoC Snapdragon 8 Gen. 2 standard. Tuttavia, la variante Gen. 2 utilizzata per questo confronto è quella disponibile esclusivamente per i flagship Galaxy S23, che ha una frequenza di clock di 3,36GHz per il core della CPU Cortex-X3 principale: quindi, anche se sembra che Snapdragon 8 Gen. 2 possa essere più potente di Snapdragon 8 Gen. 3, molto probabilmente non è così.

In breve, lo Snapdragon 8 Gen. 3 potrebbe o meno avere una frequenza più alta per il core Cortex-X4 primario rispetto allo Snapdragon 8 Gen. 2 standard. In ogni caso, il prossimo SoC dovrebbe vantare prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente ed il presunto leak utilizza Geekbench per supportare questa affermazione. A parte il core della CPU principale con specifiche contrastanti, la perdita indica anche una diversa configurazione del core per Snapdragon 8 Gen. 2. Presumibilmente avrà un core primario, cinque core ad alte prestazioni Cortex-A720 e due core ad alta efficienza energetica Cortex-A520, per una configurazione core 1+5+2 CPU. Si suppone che i core Cortex-A720 abbiano un clock a 3,0GHz (fino a 0,2 GHz rispetto allo Snapdragon 8 Gen. 2), mentre i core Cortex-A520 avranno la stessa frequenza di 2,0GHz del chipset attuale. La CPU dovrebbe essere accoppiata ad una GPU Adreno 750 insieme ad un modem X75 5G. È interessante notare che la fuga di notizie suggerisce anche che la serie Samsung Galaxy S24 potrebbe beneficiare dello storage UFS 4.1 o, per lo meno, che lo Snapdragon 8 Gen. 3 supporterà questo standard di archiviazione non annunciato.

Continua a leggere su optimagazine.com