Dopo la straordinaria vittoria ottenuta in campionato all’Olimpico contro la Juventus per 1-0 (prodezza da fuori aria di Mancini), la Roma di mister José Mourinho sarà impegnata questa sera, giovedì 9 marzo 2023, per disputare l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi scenderanno in campo, alle ore 18.45, dinanzi al proprio pubblico e affronteranno gli spagnoli della Real Sociedad guidati da Imanol Alguacil. La competizione europea adesso sta entrando nelle sue fasi più calde; la compagine romana dopo aver eliminato il Salisburgo ai sedicesimi, questa sera di troverà dinanzi un cliente poco raccomandabile che in Liga sta lottando per un posto in Champions League.

La Real Sociedad ha conquistato il proprio girone, lasciandosi alle spalle il Manchester United, quindi non hanno disputato il turno precedente. D’altro canto la Roma, invece, è chiamata ad una partita dispendiosa in termini di energia e dal punto di vista psico-fisico, dato che l’avversario sta facendo vedere grandi cose anche in campionato. Tra le due compagini non si registrano precedenti nelle competizioni europee, dunque il match di questa sera sarà il primo in assoluto. La sfida in programma questa sera 9 marzo alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta TV da DAZN su smart TV compatibili di ultima generazione connesse a Internet, o tramite console di gioco come Playstation e Xbox, oppure ancora su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVision Box. Anche Sky consentirà la trasmissione del match, e gli abbonamenti potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252.

Gli abbonati potranno vedere Roma-Real Sociedad anche in diretta streaming scaricando le apposite app di DAZN, Sky Go e NOW, su smartphone, tablet, PC o notebook. Per quanto riguarda le probabili formazioni ecco a seguire le possibili scelte dei tecnici:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham;

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Ahien; Zubimendi, Brais, Merino, Silva; Oyarzabal, Sorloth.

