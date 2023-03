Stiamo facendo i conti in questi minuti con un improvviso down TikTok, visto che oggi 9 marzo a detta di diversi utenti è impossibile riprodurre i video. Si tratta di un disservizio da monitorare con grande attenzione, partendo dal presupposto che potrebbe rientrare nel giro di pochi istanti, visto che la piattaforma è solita gestire malfunzionamenti con grande efficienza. Al momento non si hanno ulteriori riscontri, ma soprattutto comunicazioni ufficiali da parte dello staff con le quali sia possibile comprendere l’origine del disservizio.

Arriva un inatteso down TikTok oggi 9 marzo: impossibile riprodurre i video secondo gli utenti

Di sicuro stiamo vivendo un periodo molto intenso con l’app in questione, come abbiamo avuto modo di constatare di recente con un articolo riguardante le novità introdotte per limitare l’utilizzo del servizio da parte dei minori. Per il resto, al momento non si hanno altre informazioni sul down TikTok che non consente di riprodurre i video a partire dalle 11 di questa mattina. Staremo a vedere se l’intervento da parte dei tecnici sarà tempestivo, come avvenuto praticamente sempre nei rari casi in cui abbiamo fatto i conti con alcuni problemi.

Come sempre avviene in questi casi, è possibile monitorare il down TikTok con appositi strumenti che ci forniscono informazioni in tempo reale sul web. Staremo a vedere come cambieranno le cose nei prossimi minuti e se il ripristino della funzione sarà rapido, fermo restando che con il trascorrere dei minuti aumentano le segnalazioni di chi sta facendo davvero molta fatica all’interno di questo social. Del resto, la riproduzione dei video resta la funzione principale di tutto il progetto.

Anche voi riscontrate un down TikTok questa mattina? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo.