Sono stati appena introdotti dei limiti di tempo per TikTok e dunque per l’utilizzo del social network tra i giovanissimi. Ai minori di 18 anni è dedicata una nuova funzionalità per la quale gli sarà impedito di guardare troppi video virali durante la giornata.

I vertici dello stesso TikTok hanno dichiarato che, già a partire dalla prossima settimana, i minori di 18 anni avranno un limite di schermo giornaliero di 60 minuti per impostazione predefinita del loro account. Questa opzione sarà associata a qualsiasi utenza vecchia e nuova ma sarà possibile aggirarla con l’introduzione di un codice personale. I ragazzi con età maggiore di 13 ma non ancora diciottenni potranno procedere all’operazione da soli: al contraio, per chi ha meno di 13 anni, lo sblocco sarà possibile solo grazie all’intervento dall’account di un genitore o tutore.

A parte il limite di tempo per TikTok di 60 minuti già pre-impostato, lo stesso social network ha annunciato che i genitori e i tutori avranno maggiori strumenti di controllo per i loro figli o giovanissimi ragazzi rappresentati. Ad esempio, sarà presto possibile porre dei limiti di tempo personalizzati per l’utilizzo di TikTok, differenziandoli per giornata e potranno essere consultate informazioni importanti come il numero di volte in cui l’app è stata aperta. Ancora, sarà anche possibile silenziare (del tutto o in parte) le notifiche degli account. Per queste ultime soluzioni, non abbiamo delle indicazioni di rilascio esatte anche se, come pure già riferito, le novità non dovrebbero tardare ad arrivare già nelle prossime settimane.

Con l’attenzione particolare rivolta al benessere e alla protezione dei più giovani, senz’altro TikTok mira a guadagnarsi una migliore reputazione tra gli adulti. Chissà se basteranno questi accorgimenti a rassicurare genitori e tutori su uno strumento social sempre più al centro del dibattito per i suoi contenuti e non solo.

