Dopo i rumor che si rincorrevano da settimane, ecco annunciato il documentario Netflix su Lewis Capaldi. How I’m Feeling Now, questo il titolo, sarà presto disponibile sulla piattaforma in tutto il mondo.

Il documentario Netflix su Lewis Capaldi

How I’m Feeling Now, questo il titolo del documentario Netflix su Lewis Capaldi, sarà disponibile a partire dal 5 aprile per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con la popolare piattaforma di streaming on demand o che stanno sfruttando il periodo di prova.

Il documentario è diretto da Joe Pearlman e sarà un lungometraggio che dà la possibilità di accedere ad uno sguardo intimo nella carriera dell’artista di Pointless, che nonostante la giovanissima età ha già alle spalle cinque tournée dai grandi numeri e singoli di successo. Per il momento non è dato sapere se il documentario sarà in lingua originale (dunque sottotitolato) o doppiato in italiano.

How I’m Feeling Now segue l’artista mentre fa ritorno nella sua casa in Scozia, a Glasgow, dove fa i conti con ciò che è rimasto delle sue radici rispetto alla sua fama mondiale. A proposito del documentario, il curatore della colonna sonora Sam Bridger ha detto:

“Tutto è iniziato come un film sul processo di creazione del ‘difficile secondo album’, ma è finito per essere un ritratto delle pressioni della fama sulle spalle dei giovani, esplorando una delle grandi argomentazioni della nostra epoca: la salute mentale“.

Lewis Capaldi e la sindrome di Tourette

Recentemente Lewis Capaldi ha rivelato ai suoi fan di essere affetto dalla sindrome di Tourette, e recentemente il cantautore scozzese si è trovato costretto a interrompere una performance per via dei tic oltremodo invasivi.

Il pubblico, in un gesto di affetto, ha cantato per lui. Presto verrà pubblicato anche il trailer del documentario Netflix su Lewis Capaldi.

