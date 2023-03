Con la luna piena arriva il nuovo singolo di Peter Gabriel. Il terzo estratto da I/O, il prossimo attesissimo album dell’ex Genesis, è uscito puntualmente nella versione “dark-side mix” alla quale seguirà il “bright-side mix” con la luna nuova. Il cantautore non è mai scontato, e per questo si affida all’universo per lanciare la sua nuova musica.

Playing For Time, questo il titolo, è la terza anticipazione del nuovo album dopo Panopticom e The Court, entrambe già uscite nella doppia versione. Perché pubblicare una doppia versione di ogni singolo? Peter Gabriel ha spiegato di aver lavorato insieme a due grandi mix engineer, Tchad Blake e Mark “Spike” Stent, rispettivamente “dark-side” e “bright-side”, per cui “ho deciso che le persone dovrebbero essere in grado di ascoltare tutto il grande lavoro che stanno facendo entrambi“.

A proposito del nuovo singolo di Peter Gabriel, lo stesso ha raccontato:

Playing For Time è stato scritto e prodotto da Peter Gabriel ed è stato registrato tra i Real World Studios nel Wiltshire e i Beehive Studios di Londra. Sono passati 12 anni da New Blood, nono album in studio dell’ex Genesis che in questo 2023 ritorna con musica tutta nuova per la grande gioia dei fan.

Il 2023 sarà l’anno del ritorno di Peter Gabriel in Italia con due date: la prima il 20 maggio all’Arena di Verona, la seconda il 21 maggio al Mediolanum Forum di Milano.

Di seguito il testo e la traduzione di Playing For Time.

Far, far away

Out amongst the stars

There’s a planet spinning slowly

We call it ours

Any time, any day

Any moment that we bring to life

Will never fade away

Oh, oh the moments come and go

While the memories ebb and flow

Play again, play again

Oh, there’s a hill that we must climb

Climb toward the mist of time

It’s all in here what we’ve been through

Down, I’m getting it down

Sorting it out

So everything I care about

Is held in here

All of those I love inside

Everybody’s playing for time

You and I still playing for time

Thеre goes the sun

Back from whеre it came

The young move to the center

The mom and dad, the frame

Any space, any time

Any moment that we bring to life

Ridiculous, sublime

Oh, oh the moments come and go

While the memories ebb and flow

Play again, play again

Oh, there’s a hill that we must climb

Climb toward these mists of time

It’s all in here what we’ve been through

Down, getting it down

Sorting it out

So everything I care about

Is held in here

All of those I love inside

The future shines a sunny day

Unpacked memories stored away

All the while, the clock keeps ticking

You and I still playing for time

One by one the voices silenced

For they know that time will tell

It’s time that wears the crown

And time that rings the bell

All cards on the table

All hands are down

Everybody’s playing for time

Everyone’s still playing for time

Looking for a flicker in the face of the clock

Hidden in the mountain, in the body of the rock

No one seems to notice or to feel the aftershock

They’re all too busy playing for time

Everybody’s playing for time

You and I still playing for time