Al via la prevendita dei biglietti per Peter Gabriel all’Arena di Verona e a Milano nel 2023. L’artista sarà nel nostro Paese per due date-evento in programma a maggio.

Peter Gabriel torna live in Italia con due concerti attesi per sabato 20 maggio all’Arena di Verona e per domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di Milano. I due concerti fanno parte del nuovo i/o The Tour.

“È passato molto tempo e ora sono circondato da un sacco di nuove canzoni, eccitato di portarle in viaggio. Non vedo l’ora di vedervi in tour“, le parole di Peter Gabriel sui nuovo appuntamenti dal vivo che il prossimo anno lo vedranno protagonista in tutto il continente. In concerto, Peter Gabriel presenterà l’album i/o sul quale al momento non si hanno dettagli. Il progetto è in lavorazione e seguiranno aggiornamenti sulla data di uscita e sulle canzoni inserite nel disco.

Biglietti per Peter Gabriel all’Arena di Verona e a Milano

I biglietti per le date italiane saranno disponibili in anteprima per il Fan Club ufficiale di Peter Gabriel a partire dalle ore 13:00 di martedì 8 novembre fino alle 18:00 del 10 novembre e per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di giovedì 10 novembre. Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10:00 di venerdì 11 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei rispettivi punti vendita autorizzati.

i/o The Tour – Europa 2023

Giovedì 18 maggio Cracovia, Polonia TAURON Arena

Sabato 20 maggio Verona, Italia Arena di Verona

Domenica 21 maggio Milano, Italia Mediolanum Forum

Martedì 23 maggio Parigi, Francia AccorHotels Arena

Mercoledì 24 maggio Lille, Rancia Stade Pierre-Mauroy

Venerdì 26 maggio Berlino, Germania Waldbuehne

Domenica 28 maggio Monaco, Germania Koenigsplatz

Martedì 30 maggio Copenhagen, Danimarca Royal Arena

Mercoledì 31 maggio Stoccolma, Svezia Avicii Arena

Venerdì 2 giugno Bergen, Norvegia Koengen

Lunedì 5 giugno Amsterdam, Paesi Bassi Ziggo Dome

Martedì 6 giugno Anversa, Belgio Sportpaleis

Giovedì 8 giugno Zurigo, Svizzera Hallenstadion

Sabato 10 giugno Colonia, Germania Lanxess Arena

Lunedì 12 giugno Amburgo, Germania Barclays Arena

Martedì 13 giugno Francoforte, Germania Festhalle

Giovedì 15 giugno Bordeaux, Francia Arkea Arena

Sabato 17 giugno Birmingham, UK Utilita Arena

Lunedì 19 giugno Londra, UK The O2

Giovedì 22 giugno Glasgow, UK OVO Hydro

Venerdì 23 giugno Manchester, UK AO Arena

Domenica 25 giugno Dublino, Irlanda 3Arena