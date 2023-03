Osimhen sta bene a Napoli, ma lavora per giocare in Premier League. Le frasi arrivano dritte al cuore dei tifosi del Napoli durante la cerimonia di premiazione di Osimhen giudicato dalla Stampa Estera miglior atleta straniero del 2022. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato ad Osimhem nella sede romana dell’associazione che riunisce i corrispondenti delle principali testate del mondo.

Il premio ad Osimhen è l’ulteriore successo di una stagione fantastica per il club del patron Aurelio De Laurentiis anche lui presente alla cerimonia. Il Napoli ha annichilito la concorrenza grazie alle reti di Osimhen e, con lo Scudetto in tasca, può ambire ad un ruolo da protagonista in Champions.

E’ proprio sul futuro di Osimhen si concentra l’attenzione dei cronisti, della società e dei tifosi del Napoli (leggi di più) . Da tempo qualche sirena inglese ronza intorno ad Osimhen. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono perfetto per il campionato calcistico più ricco e potente del mondo. Ed Osimhen non nasconde il suo desiderio, il suo sogno, la sua ambizione: giocare in Premier League.

Osimhem si trova bene a Napoli, è entusiasta dell’affetto dei tifosi e della sua crescita tecnica con Spalletti. Apprezza molto anche l’Osi-mania che si è impadronita dei tifosi: torte, caffè, murales, bandiere e tutto quanto la fervida fantasia partenopea riesce a partorire.

Ma la Premier League è la la Premier League. Troppo distante la Serie A dal campionato inglese. Il desiderio di Osimhen è legittimo e comprensibile. E sarà molto difficile per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis trattenere il fuoriclasse a lungo all’ombra del Vesuvio.

