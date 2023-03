In tanti ci state chiedendo dove comprare i cereali di Sfera Ebbasta e il prezzo della nuova trovata del trapper. Occorrono precisazione a proposito della catena in cui acquistare i cereali, prima di tutto. Tante solo le imprecisioni e le esattezze a proposito della reperibilità del prodotto negli scaffali, in esclusiva per una sola catena di supermercati.

Si tratta di MD. I cereali di Sfera Ebbasta non sono quindi acquistabili né presso Lidl, né su Amazon. Solo la catena MD, infatti, porta in Italia i cereali Yummer’s, in collaborazione con Sfera Ebbasta. Il prodotto è reperibile solo negli scaffali MD, negli oltre 800 punti vendita sparsi in tutta la penisola.

I cereali saranno in vendita solo per un periodo limitato: dal 28 febbraio al 12 marzo. Due i gusti disponibili: le praline di mais al gusto marshmallow e quelle al burro d’arachidi.

Sfera Ebbasta ha inoltre autografato alcune confezioni lasciandole in alcuni punti vendita MD, non rivelati. La caccia alla confezione autografata è già iniziata!

“Con questa operazione diventa ancora più chiaro che MD può parlare a tutti”, spiega Anna Campanile, direttrice marketing e comunicazione di MD. “Vogliamo rispondere alle esigenze di tutti i consumatori scegliendo però di parlare anche la lingua dei più giovani, con i quali rinnoviamo un dialogo già aperto durante la partnership con il Jova Beach Party”, conclude.

Il prezzo? Una confezione da 300 grammi, al giusto marshmallow oppure al gusto burro d’arachidi è in vendita a 4,99 euro.