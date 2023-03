Giacomo Urtis a Belve insieme ad Al Bano e Bianca Balti. Sono questi gli ospiti che saranno presenti nella puntata di domani del programma condotto da Francesca Fagnani e i fan gridano già allo scandalo dicendosi convinti che forse sarebbe stato meglio lasciare Belve in seconda serata. I pungenti e ironici faccia a faccia di Francesca Fagnani erano più di nicchia in seconda serata e questo le permetteva di avere dinanzi degli ospiti più selezionati, cosa è cambiato adesso?

L’arrivo in prima serata ha spinto gli autori a guardarsi intorno cercando di portare a casa i risultati (quindi gli ascolti) anche un po’ a discapito di quella che era la selezione dei propri ospiti. Il sacrificio porterà quindi nello studio della Fagnani tre nuovi ospiti a cominciare proprio dall’artista pugliese Al Bano Carrisi passando poi dalla modella Bianca Balti e finendo a Giacomo Urtis, uno dei protagonisti del gossip ‘bizzarro’ dei programmi di Barbara d’Urso.

Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi che torna anche questo martedì sul palco di Belve, e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

Quella che andrà in onda domani sera su Rai2 sarà la terza puntata di questo nuovo ‘corso’ di Belve ma mentre il pubblico fedele già si lamenta per via di questi cambiamenti, gli abbonati Rai gridano allo scandalo dopo aver scoperto quanto costa ogni appuntamento con la Fagnani. Secondo quanto riporta il quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro sembra che ogni appuntamento con le interviste della Fagnani comporterebbe per le casse della Rai un esborso di ben 320mila euro per una spesa totale di ben 1,6 milioni per questa edizione in prime time, il gioco ne vale la candela?