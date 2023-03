Appassionati e tifosi delle quattro ruote, il countdown è ormai giunto al termine e l’adrenalina è alle stelle. Finalmente si riparte, l’attesissimo mondiale di F1 ha riacceso i motori ed è pronto a scendere in pista per l’esordio della nuova stagione 2022/2023. Tutto pronto per il primo appuntamento dell’anno: il Gran Premio del Bahrain, in programma oggi 5 marzo alle ore 16.00 (ora italiana) sul circuito di Sakhir. Il vincitore del campionato 2022 è stato Max Verstappen su Red Bull. Andiamo a vedere insieme i dettagli del tracciato e dove vedere la diretta TV e streaming la prima gara.

Il Gran Premio del Bahrain si svolge dal 2004 sul circuito di Manama, costruito per tale occasione nel deserto vicino alla capitale del Bahrein. La costruzione del circuito nazionale per il Bahrein fu voluta dal principe Salman bin Hamad Al Khalifa, nonché presidente onorario della Bahrain Motor Federation. Dal 2014 il GP viene corso in notturna. Per quanto riguarda le caratteristiche, il tracciato misura 5412 metri e conta 15 curve totali. Ad oggi ospita tre categorie del Motorsport: Formula 1, Formula 2 e Campionato del mondo endurance. L’ultimo tempo record registrato durante una gara di F1 appartiene a Pedro de la Rosa che, il 30 aprile 2005 a bordo della McLaren MP4-20, ha chiuso con 1’31”447. La passata stagione il GP di Sakhir è stato vinto da Charles Leclerc su Ferrari, seguito sul podio dal team-mate Carlos Sainz e Lewis Hamilton su Mercedes.

Per quanto concerne la visione in TV, il Gran Premio del Bahrain, prima tappa stagionale, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky, precisamente su Sport Uno (canale 201 telecomando Sky) e Sky Sport F1 HD (canale 207 telecomando Sky). Gli abbonati potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratuita scaricando le app Sky Go e NOW, disponibili su PC, tablet e smartphone. Mentre per quanto riguarda la visione su TV8 il GP di Sakhir sarà trasmesso in differita in chiaro dalle ore 21.30.

Continua a leggere su optimagazine.com