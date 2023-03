Il colosso di Seul inizierà ad eseguire test di affidabilità sulla cerniera “waterdrop” del Samsung Galaxy Z Fold 5 prima della fine della settimana, secondo i nuovi rapporti del settore. Come riportato da ‘SamMobile‘, il periodo di test durerà circa un mese, dopodiché il produttore asiatico inizierà probabilmente a realizzare i componenti necessari per le cerniere su scala più ampia.

Il nuovo design della cerniera del Samsung Galaxy Z Fold 5 consentirà al telefono di piegarsi perfettamente senza lasciare uno spazio tra le due metà del telefono. Questa cerniera sarà più costosa da produrre, ma l’OEM sudcoreano ora sembra essere abbastanza fiducioso nelle sue vendite di telefoni pieghevoli da poter adottare questo design, nonostante il costo decisamente elevato. Grazie a questa nuova cerniera, si dice che il Samsung Galaxy Z Fold 5 abbia uno spessore da 13 a 14mm e una piega del display molto meno evidente. Al contrario, il Samsung Galaxy Z Fold 4 misura 14,2mm vicino ai bordi e 15,8mm in corrispondenza della cerniera.

Per quanto riguarda il prossimo test, il colosso di Seul piegherà lo Z Fold 5 200 mila volte, sperando che la cerniera non perda più del 15% della sua forza iniziale. Il test delle 200 mila volte dovrebbe richiedere circa cinque giorni e l’OEM asiatico probabilmente eseguirà più test durante il mese. Il Samsung Galaxy Z Fold 5 dovrebbe essere presentato ad agosto o settembre. Il prossimo modello potrebbe rappresentare uno dei più grandi progressi che il produttore asiatico abbia mai fatto nel reparto dei telefoni pieghevoli dopo l’uscita del primo Galaxy Fold nel 2019. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

