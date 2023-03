Mourinho ancora una volta nel ciclone. La sconfitta contro la Cremonese ha avuto un seguito doloroso per Mourinho espulso sul terreno di gioco e squalificato per due turni. Ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica Mourinho ma non per i risultati della sua Roma altalenante ma per vicende non direttamente di gioco.

La storia della sua avventura all’ombra del Cupolone è simile alle montagne russe. Mourinho è in moto perpetuo , alimenta polemiche, scatena il caos quasi a voler distogliere l’attenzione generale dal rendimento della squadra di certo inferiore al potenziale ed alle aspettative (leggi di più).

Stavolta a scatenare il putiferio sarebbero state le parole rivolte a Mourinho dal quarto uomo Serra. Cosa sia realmente successo a bordo campo, quali parole siano state pronunciate toccherà alla Giustizia Sportiva accertarlo. Per intanto Mourinho si è beccato cartellino rosso e due turni di squalifica. Però da due giorni non si parla altro che di questo battibecco. Roma sembra essersi dimenticata di una sconfitta clamorosa. Prima di battere gli uomini di Mourinho, la Cremonese non aveva mai vinto in campionato pur avendo eliminato il Napoli di Spalletti e la Roma in Coppa Italia.

E’ l’ultimo episodio di una saga mediatica con protagonista assoluto Mourinho che sembra comunque appassionare i tifosi romanisti. Nonostante i risultati non eccellenti, l’Olimpico è sempre pieno quando scendono in campo i giallorossi ed il tifo dagli spalti lasciati attoniti tutti. La storia è destinata a continuare. E nuovi capitoli sono pronti ad andare in scena. Con Mourinho, nel bene e nel male, l’audience è sempre assicurata.

