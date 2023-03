No, Laura Pausini non sarà a Sanremo 2024, sicuramente non in gara. La fake news circolava da qualche giorno e si mormorava di presunte volontà di Amadeus si lavorare al coinvolgimento della cantante italiana che il 27 febbraio 2023 ha festeggiato esattamente 30 anni di carriera.

Una carriera iniziata proprio sul palco del Festival di Sanremo, nell’ormai lontano 1993, quando l’edizione era condotta da Pippo Baudo. Una giovanissima Laura Pausini trionfava con La Solitudine, un’esperienza destinata a rimanere unica. Laura Pausini a Sanremo 2024 non ci sarà infatti. La cantante ha spiegato che non intende partecipare alla competizione in gara tra i Campioni, nonostante tanti dei suoi colleghi tornino in gara per lanciare i rispettivi nuovi progetti discografici attraverso un brano inedito.

Nel 2023 abbiamo visto Giorgia e Marco Mengoni tornare a Sanremo, solo per citarne due. Per i Cugini di Campagna, invece, il Teatro Ariston è stato un vero e proprio debutto. Nell’edizione precedente, invece, quella del 2022, il Festival aveva potuto contare su personaggi noti e amati del mondo della musica come Elisa (seconda classificata) e Gianni Morandi (terzo posto), nell’edizione vinta da Mahmood e Blanco.

Sebbene tanti colleghi siano tornati a calcare il palcoscenico sanremese, Laura Pausini si dice non interessata a partecipare al Festival in gara perché le manca il coraggio di rimettersi in gioco. Le voci che riguardano le presunte idee di Amadeus su di lei, dunque, sono da considerarsi prive di fondamento. E non solo: Laura ha anche spiegato – in occasione dell’evento a Milano per i suoi 30 anni di carriera – di non essere al momento interessata ad altri ruoli.

Visto il disco previsto per dopo l’estate, dunque, al massimo potrebbe tornare al Festival da suoperospite italiano per lanciare un nuovo singolo. <Da escludere invece la sua partecipazione a Sanremo come artista in gara o con un ruolo collaterale.