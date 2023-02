Ci sono nuovamente indicazioni molto positive per quanto riguarda l’impatto avuto dal Samsung Galaxy S23 sul mercato, in relazione ai primi preordini registrati in giro per il mondo in questi giorni. Come sempre avviene in questi casi, sono inevitabili dei raffronti con il predecessore e, allo stato attuale dei fatti, tutte le informazioni raccolte finora lasciano pensare che si possa superare tranquillamente la mole di vendite che abbiamo toccato con mano in questi mesi tramite i vari Samsung Galaxy S22 lanciati sul mercato. Vediamo come stanno le cose fino a questo momento.

In quale direzione va la distanza tra Samsung Galaxy S23 e Galaxy S22 sui preordini nel mondo

Aumenta il gap tra i due device, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo riportato pochi giorni fa con un altro articolo. In particolare, la società ha recentemente rivelato che i preordini per la gamma dei Samsung Galaxy S23 in America Latina hanno superato la serie Galaxy S22 di oltre il 50%. Insomma, in attesa di conoscere i numeri su larga scala, soprattutto in termini di vere e proprie vendite, i presupposti al momento sono assolutamente positivi per il produttore coreano che cercava risposte in questi primi mesi del 2023 dagli utenti più fedeli.

La conferma arriva da SamMobile, che dunque rafforza la tendenza di cui a dirla tutta si parla già da diversi giorni. Cosa ha fatto la differenza? La strategia aggressiva di Samsung aiuta, in quanto il produttore ha annunciato una promozione per il Brasile tramite la quale i clienti che acquistano il Samsung Galaxy S23 ricevono un paio di Galaxy Buds 2 gratuiti, mentre gli acquirenti di Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra ottengono i Galaxy Buds 2 Pro.

Ricordiamo che l’offerta dovrebbe essere valida ancora per pochi giorni, essendo destinata a terminare il 5 marzo. Vedremo quale sarà la risposta del pubblico italiano per il Samsung Galaxy S23 qui da noi.

