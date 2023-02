Sono a dir poco incoraggianti le indicazioni che stanno arrivando in questi giorni dal Samsung Galaxy S23 per il produttore coreano, almeno per quanto concerne un discorso delicatissimo come quello delle vendite. Certo, al momento si parla solo di preordini ed è giusto evidenziarlo, ma a conti fatti si sta confermando una tendenza che abbiamo avuto modo di portare alla vostra attenzione già alcuni giorni fa con un altro articolo. Vediamo come stanno andando le cose in Francia, dunque, in attesa che ci siano i primi riscontri più concreti anche qui in Italia dal punto di vista commerciale.

Va alla grande il Samsung Galaxy S23 in Francia rispetto al Galaxy S22: dati sui preordini molto chiari

Per quale motivo nel titolo del nostro pezzo odierino diciamo che spopola il Samsung Galaxy S23 in Francia rispetto al Galaxy S22? Pochi minuti fa è giunto un aggiornamento importante direttamente da SamMobile, secondo cui la serie di recente presentata ufficialmente al pubblico e agli addetti ai lavori pare aver fatto breccia nella mente del pubblico transalpino. Come accennato in precedenza, allo stato attuale parliamo solo di preordini, ma la sentenza aggiornata ad oggi 22 febbraio è una di quelle che non lascia spazio a dubbi e perplessità.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, si apprende che i rivenditori “attivi” sul discorso dei preordini hanno registrato quasi il doppio del numero di richieste con la serie dei Samsung Galaxy S23 rispetto al suo predecessore. Inoltre, Samsung ha rivelato che oltre il 60% dei clienti preferisce il Samsung Galaxy S23 Ultra rispetto al Galaxy S23 e al Galaxy S23+. Una tendenza ormai consolidata questa, a conti fatti simile a quello che abbiamo visto dagli acquirenti in India e Corea del Sud.

Staremo a vedere come andranno i preordini in Italia per il Samsung Galaxy S23. Cosa vi aspettate?