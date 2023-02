A che ora sarà possibile beneficiare dei risultati primarie PD in svolgimento oggi 26 febbraio? Dopo le votazioni dei circoli, in questa ultima domenica del mese, tocca anche ai non iscritti al partito votare per il nuovo segretario del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. I seggi sono aperti dalle ore 8 di questa mattina e lo saranno fino alle ore 20 di questa sera.

Quando inizierà lo spoglio per conoscere il nome del nuovo segretario del PD dopo la consultazione popolare? Il Partito Democratico ha fatto sapere che lo spoglio delle schede partirà immediatamente dopo la chiusura dei seggi e dunque dalle ore 20 in poi. La verifica dei voti partirà dai singoli seggi sparsi in tutta Italia per poi confluire alla sede centrale. Il numero dei seggi appunto è davvero corposo: sono in effetti circa 5500 tra quelli posizionati in edifici di carattere pubblico a veri e propri gazebo posti nei luoghi nevralgici delle città principali. Il tempo complessivo necessario per lo spoglio non può essere calcolato a priori: molto dipenderà dall’affluenza degli italiani. Tanto più grande sarà il numero dei votanti, tanto più tardi si otterranno i risultati definitivi delle primarie In generale, tuttavia, possiamo ritenenere fattibile che già dalle ore 22 in poi, il risultato finale della consultazione (anche se non definitivo) sarà abbastanza delineato.

Una volta chiarito il probabile orario in cui si conosceranno i risultati primarie PD, è fondamentale conoscere i canali istituzionali e non attraverso i quali si conoscerà l’esito delle votazioni. La sezione ufficiale dedicata alle votazioni del nuovo segretario del partito di centro-sinistra è raggiungibile a questo indirizzo. In tempo reale, questa sarà aggiornata con i voti abbinati ai singoli candidati. Allo stesso tempo, i principali giornali online, in primis Repubblica, seguiranno lo spoglio di minuto in minuto, per fornire il nome del prossimo segretario eletto non appena disponibile.

