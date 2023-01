La riflessione di Cicciogamer89 su destra e sinistra, per certi versi, ricorda la storica gag di Aldo Giovanni e Giacomo dal titolo La Democrazia in cui il trio immagina uno spaccato popolare fatto di cittadini che vorrebbero un Paese migliore ma si perdono in considerazioni equivocabili dettate, chiaramente, da una perdonabile ingenuità populista.

“Ci vuole un partito solo, ma democratico”, tuona Aldo Baglio nel suo personaggio. Lo stesso, più o meno, è accaduto con Cicciogamer89, il famoso YouTuber, durante una diretta su YouTube. Mirko Alessandrini – questo il nome di battesimo – ha detto:

“Io non sono né di destra, né di sinistra. A me questa storia della politica di destra e di sinistra non mi piace assolutamente. Secondo me, a me piacerebbe un giorno che ci fosse semplicemente un partito che si occupa dell’Italia e che fanno scegliere agli italiani. Capito? Destra o sinistra, è una pu**anata inimmaginabile. Dovrebbe esserci un solo partito che ascolta gli italiani. Basta. Basta. Secondo me. Non succederà mai perché siamo dei cog**oni”.

Per questa affermazione Cicciogamer89 è finito nella bufera social, con utenti che lo accusano di essere favorevole alla dittatura e prontamente lo ribattezzano “fasciogamer”. Qualcuno rievoca le ultime uscite di Madame: “E noi pensavamo che lei fosse stupida”.

Per il momento Mirko Alessandrini non ha risposto alle polemiche, ma la clip con il discorso incriminato è già virale sui social. Per Cicciogamer89 si tratta di nuovi problemi dopo la denuncia per evasione fiscale da parte della Guardia di Finanza di Roma. Lo YouTuber, tuttavia – come dichiarano le Fiamme Gialle a Fanpage – sta già provvedendo con l’Agenzia dell’Entrata a corrispondere i versamenti mancanti comprese le sanzioni.

Dopo Cristina D’Avena, Laura Pausini e Madame, un altro personaggio dello spettacolo finisce dunque nella bufera social, dove nel frattempo si attende una sua spiegazione.

