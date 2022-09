Le elezioni politiche 2022 hanno dato un risultato chiaro. Vince il centrodestra con Giorgia Meloni nuova leader della coalizione. Fratelli d’Italia fa il pieno di voti e supera il 25% in entrambe le camere raccogliendo il numero di parlamentari di Lega e Forza Italia messi insieme. Giorgia Meloni è la vincitrice incontrastata di questa tornata elettorale portando il suo partito a dominare questo appuntamento e puntando così al ruolo di primo premier donna in Italia. Tutti insieme i parlamentari del centrodestra raggiungono la maggioranza in entrambe le camere scacciando via lo spauracchio dell’ingovernabilità, soprattutto al Senato.

Il crollo della Lega

La più grande sconfitta di questa tornata è sicuramente quella della Lega che ha superato appena l’8% dimezzando le percentuali del 2018. Sorprendono le debacle nel nord Italia dove in alcuni casi Fratelli d’Italia ha addirittura doppiato il partito di Salvini. Nonostante questo, il Carroccio è riuscito a rimanere secondo partito del centrodestra riuscendo a rimanere di pochissimo sopra Forza Italia. In ogni caso, insieme alla compagine di Berlusconi hanno raggiunto singolarmente un terzo dei voti della Meloni sancendo una discrepanza nella coalizione inimmaginabile alla vigilia.

Male il Pd

Secondo partito in Italia è il Partito democratico che però ha ben poco da festeggiare. Non riuscendo a raggiungere il 20% finisce di poco sopra il M5s ed è destinato a una legislatura da opposizione. L’unica consolazione è data dal fatto che, qualsiasi coalizione avrebbe fatto, non sarebbe riuscita a essere competitiva contro questo centrodestra. In ogni caso da domani sarà in discussione la segreteria di Enrico Letta a cui sembra in predicato di succedere il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Movimento cinque stelle sorpresa delle elezioni politiche 2022

La vera sorpresa delle elezioni politiche 2022 è sicuramente il Movimento cinque stelle. Conte è stato autore di una rimonta record portando i suoi sopra il 16% e dimostrando di aver vinto la scommessa facendo cadere il governo Draghi. Il ritorno all’assetto da protesta e l’affermazione al Sud, fanno dei Cinque stelle il terzo partito in Italia, risultato insperato al tempo della rottura con Di Maio. Proprio l’ex ministro degli Esteri è uscito sconfitto dalla scissione con il flop della sua lista e lui stesso fuori dal Parlamento.

Non esiste il terzo polo

Si ferma sotto l’8% il duo Calenda-Renzi che è riuscito a raccogliere un pacchetto di parlamentari ma non è riuscito ad arrivare alla doppia cifra. Un risultato che li costringe all’irrilevanza, al momento, nelle due camere visto che il centrodestra non avrà bisogno dei loro voti per governare. Salta quindi l’obiettivo di diventare ago della bilancia, così come è riuscito a fare Renzi negli ultimi anni. In ogni caso la proposta politica con la quale puntavano ad affermarsi come terzo polo è assolutamente saltata.